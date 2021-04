Microsoft-Chefin: Bei Teams noch viel Luft nach oben

"Wir sind in allen Bereichen gewachsen, aber es hat sich im Laufe der Krise verschoben. Zunächst war Teams sehr gefragt, jetzt geht es mehr um Business-Tools und den Endgeräte-Markt". Bei Teams (Bestandteil des Office-Paktes 365) sei man in Österreich "noch lange nicht saturiert", besonders Klein- und Mittelbetriebe hätten noch Aufholbedarf. Immerhin würden 9 von 10 Firmen angeben, auch nach der Krise auf hybrides Arbeiten zu setzen.

Milliardeninvestment ohne Förderung

Im Oktober gab Microsoft den Bau neuer Cloud-Rechenzentren in Österreich bekannt. Ziel: Daten heimischer Kunden sollen in Österreich bleiben. In die Rechenzentrums-Region Österreich soll in den nächsten vier Jahren eine Milliarde Euro investiert werden und bis zu 27.000 Arbeitsplätze bei den 4.000 Microsoft-Partnern sowie -Kunden zusätzlich entstehen.