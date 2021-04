Mit Barcode bezahlen: Bluecode erhält 20 Millionen Euro

Der österreichisch-schweizerische Bezahldienst Bluecode hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde insgesamt 20 Mio. Euro von bestehenden und neuen Investoren erhalten. Hauptinvestor war das Hopp Family Office von Daniel Hopp, dem Sohn des SAP-Mitgründers Dietmar Hopp. Das Kapital soll für den Ausbau des Ökosystems des Zahlungsanbieters verwendet werden.

Bezahlen per Strichcode

Bluecode bietet Lösungen für bargeldloses Zahlen per Smartphone an und arbeitet dabei mit zahlreichen Banken und Händlern - beispielsweise Spar oder Rewe - zusammen. Das Unternehmen will sich als europäisches Pendant zu den US-Bezahldiensten Apple Pay und Google Pay etablieren und so Datenflüsse und Wertschöpfung in Europa halten. Die Schaffung von europäischen Alternativen zu den beiden US-Riesen sei wichtig, wenn Europa eine führende Wirtschaftsrolle einnehmen wolle, hießt es in der Aussendung.