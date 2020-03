Mobilfunkpreise sind seit 2016 stark gestiegen

5G und Spezialtarife

Besonders 5G treibt laut dem Vergleichsportal die Mobilfunktarife in die Höhe, wobei mit einem monatlichen Grundentgelt von bis zu 99,90 Euro zu rechnen ist. 5G-Tarife beinhalten in der Regel aber auch mehrere Zusatzleistungen wie kürzere Wartezeiten an der Hotline oder Freiminuten ins und aus dem Ausland.

Laut tarife.at ändern Mobilfunkanbieter ihre Angebote nicht wie gewohnt innerhalb eines Jahres, sondern viel schneller. Ein Trend lässt sich außerdem in Richtung Spezialtarife beobachten, etwa für Kinder und Jugendliche. Dieses Angebot hat sich beispielsweise 2019 im Vergleich zum Vorjahr auf 24 Tarife verdoppelt.