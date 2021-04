Neues E-Moped-Sharing startet in Wien

Seit heute steht in Wien ein neues E-Moped-Sharing zur Verfügung. Die Firma „Go Sharing“ startet mit dem Verleih seiner E-Mopeds, zu Beginn umfasst die Flotte 200 Fahrzeuge, bis Jahresende sollen 500 der grün lackierten Mopeds unterwegs sein. Vor der ersten Fahrt muss der Führerschein hochgeladen werden. Das Tragen eines Helms ist Pflicht, zwei Stück werden im Helmkoffer bereitgestellt und sollen alle Kopfgrößen abdecken.

Für Innenstadt

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km/h, die Reichweite etwa 70 km. Die Kosten liegen zwischen 0,23 und 0,29 Euro pro Minute. Vorerst sind die Mopeds nur im innerstädtischen Bereich buchbar, es gibt keine fixen Stellplätze („free floating“). Die durchschnittliche Wegzeit bis zum nächsten Zweirad soll bei drei Minuten liegen. Geplant sind auch Kooperationen mit Unternehmen und Kommunen. So gibt es in den Niederlande eine Zusammenarbeit mit Hotelketten.

„Wien hat ein gutes Öffi-Netz, aber es sind noch immer sehr viele Autos in der Stadt unterwegs“, so David Jauernik, Austria Manager von Go Sharing, zur APA. Der Strom für die Zweiräder kommt von der Wien Energie, „grüner Strom“, wie Jauernik versichert. Neben E-Mopeds will Go Sharing künftig auch E-Bikes in Wien anbieten.