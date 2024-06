Nvidia im Höhenflug: Was Grafikchips mit dem KI-Boom zu tun haben

Nvidias steiler Aufstieg wirft die Frage auf, warum der KI-Boom gerade dem GPU-Hersteller hilft. Wir erklären, was dahinter steckt.

Nvidia ist schlagartig an den großen Technologieunternehmen Microsoft, Google und Apple vorbeigezogen. Es ist jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt.

Im Jänner war die Aktie des Unternehmens noch 45,05 Euro wert. Seither ging es steil nach oben bis zum aktuellen Spitzenwert von 129,66 Euro. Den Grund sehen Expertinnen vor allem im Hype um Künstliche Intelligenz. Doch warum sind gerade GPUs dafür entscheidend?

Viele verbinden Grafikkarten vor allem mit aufwendigen Computerspielen. Doch der Schein trügt, denn die darauf verbauten Grafikchips (GPUs) können viel mehr. „GPUs werden schon seit mehr als 15 Jahren nicht nur zum Gaming verwendet. Schon damals hat man erkannt, wie viel Rechenleistung sie bieten“, erklärt Ernst Haunschmid, Leiter des Fachbereichs High Performance Computing an der TU Wien, der futurezone.

Parallelität ist gefragt

Die GPUs müssen viele einzelne Pixel gleichzeitig auf einem Display darstellen können. Je besser die Darstellung von Spielen wurde, desto höher musste die Rechenleistung von GPUs werden, sagt Haunschmid.

Diese Parallelität ist inzwischen in vielen Bereichen essenziell. „Das findet auch in fast jedem Forschungsbereich Anwendung, in dem man Simulation betreibt.“ Kurzzeitig war das Schürfen von Kryptowährungen mit Grafikkarten ein großer Hype, jetzt ist es KI.