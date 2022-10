Nvidia Grafikkarte ist so stark, dass sie sich selbst schmilzt

Nvidia hat an einer Grafikkarte gearbeitet, welche auf eine Leistung von 700 Watt ausgelegt ist - ein Drittel mehr als die Geforce RTX 4090. Die Abwärme ist bei 700 Watt aber so heiß, dass die Hardware offenbar darunter leiden kann. In einer Reihe von Tests soll die Titan Ada Netzteile und sich selbst zum Schmelzen gebracht haben, sodass das Projekt abgebrochen werden musste.

Das geht aus einem Bericht des YouTube-Channels Moore’s Law is Dead unter Berufung auf eine interne Quelle hervor.