OpenAI-Mitgründer wechselt zu Konkurrenten

Nach der Karriere, die Schulman bisher bei OpenAI hingelegt hat, ist es doch einigermaßen überraschend, dass er jetzt zur Konkurrenz wechselt. In einer auf X veröffentlichten Stellungnahme erklärte der IT-Experte, dass er sich bei Athropic noch intensiver mit der Sicherheit von KI-Systemen beschäftigen wird. Bei Anthropic könne er sich aber praktischer mit technischen Fragestellungen auseinandersetzen als bisher.

Schulman stieß 2016 direkt nach seinem Informatik-Doktorat an der University of California, Berkeley zu OpenAI, wo er unter anderem für ChatGPT und eine Programmierschnittstelle für externe Entwickler zuständig war. Erst im Juni verkündete OpenAI, dass Schulman Mitglied eines Sicherheitsausschusses wird, der sich darum kümmert, dass die KI-Modelle von OpenAI nicht zu gefährlich werden. Zuvor leitete er bereits ein Sicherheitsteam, das sich mit solchen Fragen beschäftigte – dieses " Alignment Team " wurde aber vor weniger als 3 Monaten eingestellt.

Am Montag verkündete der OpenAI -Mitbegründer John Schulman überraschend, dass er zur Konkurrenz Anthropic wechseln wird. Während bei OpenAI Microsoft als Großinvestor viel zu sagen hat, ist beim KI-Start-up Anthropic Amazon beteiligt.

Es ist nicht das erste Mal, dass ausgerechnet ein Mitglied des ehemaligen „Alignment Teams“ OpenAI verlässt. Auch Ilya Sutskever, einer der anderen Mitbegründer und Jan Leike verließen das KI-Unternehmen heuer. Wie Schulman waren sie ebenfalls Leiter der Sicherheits-Spezialeinheit. Deshalb ist die Frage naheliegend, ob Schulmans Abgang nun etwas mit einem Kurswechsel in Fragen der KI-Sicherheit bei OpenAI zu tun haben könnte. Schulman sagt aber, dass dem nicht so ist - „im Gegenteil, die Führungskräfte des Unternehmens haben sich sehr dafür eingesetzt, mehr in diesen Bereich zu investieren“, schreibt er auf X.

Beim 2021 gegründeten KI-Start-up Anthropic freut sich jetzt sein ehemaliger Kollege bei OpenAI, Jan Leike, auf den Neuzugang Schulman. „Ich freue mich sehr, wieder zusammenzuarbeiten!“, meint Leike unter Schulmans Beitrag auf X.

Eine längere Pause will indessen Greg Brockman, ein anderer OpenAI-Mitbegründer einlegen. Er verkündete diesen Schritt ebenfalls am Montag. Bei einem Sabbatical – einer mehrmonatigen Auszeit – will er erstmal Abstand vom Unternehmen nehmen. Brockman fungierte bisher immerhin als Präsident des Aufsichtsrats von OpenAI - personell scheint dort derzeit kein Stein auf dem anderen zu bleiben.