OpenAI will Sam Altman nach Rauswurf angeblich doch zurück

Nach dem Rauswurf von OpenAI-Chef Sam Altman am Freitag sorgt das amerikanische Unternehmen weiter für Wirbel. Einem Medienbericht der US-Technologie-Website „The Verge“ zufolge befindet sich der Verwaltungsrat in Gesprächen mit Sam Altman, um ihn als CEO des Unternehmens wieder zurückzuholen. Das berichtete The Verge am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Auch das US-Medien "The Information" berichtet über eine Rückkehr Altmans. Bei OpenAI sei man "optimistisch", dass sich dies erreichen ließe.

