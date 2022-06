Pornhub-Chef tritt nach über 10 Jahren zurück

Zwei Führungskräfte bei Pornhub treten den Rückzug an, bleiben aber Aktionäre.

Pornhub verliert 2 wichtige Köpfe in ihrer Führungsriege auf einmal: CEO Feras Antoon und COO David Tassillo haben ihren Rücktritt bekannt gegeben. Beide verlassen das Unternehmen nach mehr als einem Jahrzehnt in Führungspositionen, heißt es in einem Bericht von golem.de. Die Suche nach Nachfolgern sei im Gange.

Die beiden Führungspersönlichkeiten verlassen Mindgeek, so heißt jenes Unternehmen, das hinter den Pornoplattformen Pornhub und Youporn steckt. Die Rücktritte waren aber jeweils bereits zum Jahreswechsel 2021 auf 2022 kommuniziert worden. Beide bleiben Aktionäre von Mindgeek. Solange es keine neue Führung gibt, wird das Tagesgeschäft vom verbleibenden Führungsteam geleitet.

Insgesamt arbeiten bei Mindgeek 1600 Mitarbeiter*innen. Pornhub und Youporn verzeichnen nach eigenen Angaben etwa 150 Millionen Besucher*innen täglich.

Schwere Vorwürfe gegen die Plattformen

Zuletzt waren die Plattformen in Verruf geraten, nachdem bekannt wurde, dass darauf auch zahlreiche nicht einvernehmliche angefertigte und hochgeladene Videos, sowie Videos mit Minderjährigen hochgeladen worden waren. Im Juni 2021 gab es deshalb sogar Klagen von Betroffenen, die den Konzern wegen der Verbreitung von Darstellungen sexueller Gewalt vors Gericht brachten. Auch Mastercard und Visa gaben an keine Zahlungen mehr auf Pornhub verarbeiten zu wollen, im Hintergrund liefen aber weiter Kooperationen.