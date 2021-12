Samsung fährt Chip-Produktion wegen Lockdown zurück

Wegen der Einschränkungen in der Hightech-Metropole muss Samsung seine Chip-Produktion einschränken.

Der Lockdown in der chinesischen Hightech-Metropole Xian am östlichen Ende der Seidenstraße macht der Chipproduktion des südkoreanischen Herstellers Samsung zu schaffen. Der Technologiekonzern teilte am Mittwoch mit, wegen der Beschränkungen seine Produktion vorübergehend anzupassen. Es werde aber alles darangesetzt, über andere Produktionsstätten die Kunden zu beliefern.

Die Koreaner beschäftigen 3.300 Mitarbeiter in Xian und investierten rund 8,8 Milliarden Euro in die dortigen Produktions- und Forschungsanlagen. Auch der chinesische Elektroautobauer BYD teilte mit, seine Produktion in Xian anzupassen. Wann sich der Betrieb wieder normalisieren wird, blieb offen.