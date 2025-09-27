Saudi-Arabien will EA für 50 Milliarden Dollar übernehmen
Electronic Arts (EA) soll für rund 50 Milliarden Dollar von der Börse genommen werden. Eine Gruppe von Investoren, darunter die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake und der saudische Staatsfonds PIF, könnte in der kommenden Woche eine Einigung bekanntgeben.
Federführend sollen die Saudis agieren. Der PIF hält bereits rund 10 Prozent an EA und ist auch mit 5 Prozent an Nintendo beteiligt. Der Staatsfond hat einen dedizierten Investitionstopf für den Gaming-Sektor bereitgestellt.
EA-Aktie mit Kurssprung
Die Aktie des Videospielherstellers legte nach der Nachricht um mehr als 14 Prozent zu. Stellungnahmen von EA, Silver Lake und dem PIF lagen zunächst nicht vor. Zuerst hatte das Wall Street Journal über die Gespräche berichtet. Der Börsenwert von EA liegt bei rund 42 Milliarden Dollar.
Der Konzern hatte zuletzt eine Prognose für die Netto-Buchungen im 2. Quartal unter den Erwartungen der Wall Street abgegeben und dies mit zurückhaltenden Konsumausgaben in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld begründet.
Populäre Titel von EA
Im Juli hatte EA "College Football 26" auf den Markt gebracht. Zudem setzt das Unternehmen große Hoffnungen auf den neuen Titel "Battlefield 6", der die Reihe nach einem schwächeren Vorgänger wiederbeleben soll. Erst am Freitag ist das "EA Sports FC 26" erschienen.
