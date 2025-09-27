Saudi-Arabien will EA für 50 Milliarden Dollar übernehmen

Der Spielekonzern Electronic Arts soll von einer Investorengruppe von der Börse gekauft werden.

Electronic Arts (EA) soll für rund 50 Milliarden Dollar von der Börse genommen werden. Eine Gruppe von Investoren, darunter die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake und der saudische Staatsfonds PIF, könnte in der kommenden Woche eine Einigung bekanntgeben.

Federführend sollen die Saudis agieren. Der PIF hält bereits rund 10 Prozent an EA und ist auch mit 5 Prozent an Nintendo beteiligt. Der Staatsfond hat einen dedizierten Investitionstopf für den Gaming-Sektor bereitgestellt.

EA-Aktie mit Kurssprung

Die Aktie des Videospielherstellers legte nach der Nachricht um mehr als 14 Prozent zu. Stellungnahmen von EA, Silver Lake und dem PIF lagen zunächst nicht vor. Zuerst hatte das Wall Street Journal über die Gespräche berichtet. Der Börsenwert von EA liegt bei rund 42 Milliarden Dollar.