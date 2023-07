Panik bei VW: E-Auto-Nachfrage von Privatkunden "auf Null"

Volkswagen steckt in tiefer Krise. "Die Zukunft von VW steht auf dem Spiel", Markenchef Schäfer findet drastische Worte.

Wer sich derzeit ein Elektroauto von Volkswagen anschaffen möchte, bekommt sein Fahrzeug relativ zeitnah geliefert. Bis vor Kurzem waren Wartezeiten von bis zu einem Jahr die Regel. Das ist allerdings nicht auf erhöhte Produktionskapazitäten zurückzuführen.

Ganz im Gegenteil: Die Fertigung von Elektroautos wurde sogar teilweise reduziert – beispielsweise im VW-Werk in Emden. Der Grund liegt in der dramatisch sinkenden Nachfrage, die in Deutschland die Alarmglocken schrillen lässt.

Kaum Nachfrage vorhanden

Die E-Auto-Nachfrage von Privatkunden sei bei einigen Modellen zuletzt zum Teil "auf Null" gefallen, schreibt das deutsche Handelsblatt und beruft sich auf Führungskräfte von betroffenen Werken. In Konzernkreisen ist die Rede von "dunklen Wolken am Horizont".

Volkswagen habe zwischen Jänner und Mai 97.000 Elektrofahrzeuge produziert, schreibt die deutsche Wirtschaftszeitung. Tatsächlich verkauft werden konnten allerdings nur 73.000 Stück. Von "fatalen Entwicklungen" berichten VW-Händler, die nicht namentlich genannt werden wollen, gegenüber dem Handelsblatt.

