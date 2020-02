SpaceX will Internet-Satelliten-Geschäft ausgliedern und an die Börse bringen

Regelmäßige Flüge zum Mars

Musk habe laut Bloomberg bisher gezögert, SpaceX zu einer Aktiengesellschaft zu machen, da er dafür Einzelheiten zu den Finanzen des Unternehmens hätte veröffentlichen müssen. Von einem Börsengang könnten auch Mitarbeiter des Unternehmens profitieren, die ihre Aktien verkaufen könnten. Investoren wiederum könnten Gewinne daraus ziehen, das Unternehmen viele Jahre unterstützt zu haben. SpaceX selbst könne aber erst dann an die Börse gehen, wenn das Unternehmen regelmäßig zum Mars fliege, hatte Shotwell 2018 gegenüber CNBC mitgeteilt.

Bis Ende des Jahres will man Kunden auf der ganzen Welt Internet von Starlink anbieten können. Laut Shotwell seien dafür noch weitere vier Raketenstarts nötig. Zuletzt hatte brachte die Facon-9-Rakete am 29. Jänner 60 neue Satelliten ins All. Der Internet-Service soll günstiger sein als das, "was man jetzt bezahlt" und etwa um das zehnfache schneller. Damit würde aus SpaceX, beziehungsweise Starlink, eine Telekommunikationsfirma werden. Eine Ausgliederung von SpaceX wird vermutlich mit der Abmachung einher gehen, die Satelliten weiterhin mit SpaceX-Raketen platzieren zu können.