Livestream: SpaceX-Rakete startet mit neuen Starlink-Satelliten

Tausende Internet-Satelliten im Orbit

SpaceX will in diesem Jahr ungefähr alle zwei Wochen eine neue Charge der Mini-Satelliten in den Orbit bringen. Auf diese Weise soll zunächst eine Konstellation aus 12.000 Satelliten entstehen. In der Endausbaustufe sollen insgesamt 42.000 Starlink-Satelliten die Erde umkreisen.

Diese Megakonstellation aus tausenden Kommunikationssatelliten sollen künftig die Erde mit Internet versorgen. Vor allem in abgelegenen Gebieten sowie für die Luft- und Schifffahrt könnte das deutliche Vorteile bringen.