T-Mobile hat keine Angst vor HoT

Laut T-Mobile Austria CFO Stefan Gross ist der Umsatzrückgang im Jahr 2014 vor allem auf den Preisverfall pro Datenübertragungseinheit und Kosten für Regulierung und Roaming zurückzuführen. Teure Hardware, etwa die Smartphone-Topmodelle von Apple und Samsung, hätten dagegen für steigende Einnahmen gesorgt. Seiner Meinung nach, hat es T-Mobile Austria geschafft, einen insgesamt fallenden Markt effizient zu bearbeiten. Das Ergebnis sei angesichts dessen "fantastisch".

Was den Marktanteil betrifft, so wähnt sich T-Mobile im Bereich um 30 Prozent. Die genauen Angaben darüber will man aber der Regulierungsbehörde RTR überlassen. "Das Management der Bestandskunden wird in diesem gesättigten Markt immer wichtiger", betont CEO Bierwirth die maßgebliche Rolle des bereits vorhandenen Kundenstamms. Um diesen zu halten, habe sich T-Mobile 2014 um eine neue Werbestrategie bemüht.