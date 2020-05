T-Mobile organisiert Tarifmodell komplett neu

Bisher wurden Neukunden mit speziellen Angeboten gelockt wobei Bestandskunden weitgehend auf der Strecke blieben. Das soll sich mit dem neuen Tarifmodell ändern, so der Tenor auf der Pressekonferenz. T-Mobile verzichte dafür freiwillig auf die so genannten Schläferumsätze. Denn bisher wurden Kunden nach Ablauf ihrer Vertragslaufzeit nicht kontaktiert, in der Hoffnung, dass sie ihre hohen monatlichen Kosten, in die der Anschaffungspreis des Mobiltelefons inkludiert ist, auch weiterhin bezahlen.

Da sich der Mobilfunkmarkt entschleunigt hat, werde T-Mobile den Fokus auf das Halten von Bestandskunden legen, sagt CEO Bierwirth: "Unser Ziel ist es, den Marktanteil von knapp 30 Prozent zu halten und mit den bestehenden Kunden die Umsätze zu steigern." Nach Einbruch des operativen Gewinns im Vorjahr, soll der Ergebnisschwund laut Bierwirth im laufenden Jahr gestoppt werden. Demnach werde sich das operative Ergebnis voraussichtlich stabil entwickeln, erklärte Bierwirth.