Tesla: Brand bei Fabrik, Solar-Sparte wird gekürzt

Tesla wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Das Unternehmen bekräftigte jedoch, dass das Solar- und Akku-Geschäft „langfristig die gleiche Größe haben wird wie die Auto-Sparte“. Analysten kritisieren die Maßnahmen jedoch: Obwohl Teslas 109 US-Geschäfte stark frequentiert werden, können diese nicht die gleiche Kundschaft bieten wie jene 800 Home-Depot-Filialen, die Teslas Solar-Produkte angeboten haben.

Brand bei Fabrik

Zugleich wurde am Freitag über Reuters bekannt, dass in der Nähe von Teslas Fabrik in Fremont in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Brand ausgebrochen war. „Vergangene Nacht fing ein Gebäude außerhalb unserer Fabrik, in dem Karton und andere Papierprodukte für Recycling zwischengelagert werden, Feuer“, so eine Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur. Dem Bericht zufolge gab es keine Verletzten, die Ursache werde nun untersucht.