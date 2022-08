Tesla Supercharger in Deutschland hat jetzt einen Swimming Pool

02.08.2022

Um das Laden des E-Autos so kurzweilig wie möglich zu gestalten, hat sich Tesla etwas Besonderes überlegt.

Seinen Tesla an einem Supercharger aufzuladen, dauert in der Regel nicht lange. Trotzdem verbringen Fahrer*innen an E-Auto-Ladestationen in der Regel mehr Zeit als an einer gewöhnlichen Tankstelle. Um die Wartezeit für seine Kund*innen möglichst angenehm zu gestalten, hat Tesla nun einen Swimming Pool bei einem seiner Ladeparks in der deutschen Stadt Hilden eingerichtet.

Tesla-Pool als Zeitvertreib „Packt Bikini und Badehose in das Handgepäck!“, schreibt der Betreiber der Station, Roland Schüren, auf Twitter. Ab Donnerstag, 14 Uhr, sei der Pool in dem Elektroauto-Park für alle Kund*innen geöffnet und zwar bis Ende August. Das Unternehmen stelle sogar Handtücher zur Verfügung, erklärt Schüren gegenüber Teslamag. Ein weiteres weltweites Novum: Zum ersten Mal soll es Supercharger-Bademeister*innen geben, die das Pool im Auge behalten. Zutritt zum Tesla-Pool erhalten ausschließlich jene, die ihr Auto auch an den 40 Supercharger-Säulen laden. Wer baden will, muss dem Team vor Ort mit seiner Tesla-App das Laden belegen. Hierzu muss man allerdings keinen Tesla besitzen. Der Standort in Hilden gehört zu denjenigen Superchargern in Deutschland, an denen bereits E-Autos anderer Hersteller geladen werden können.