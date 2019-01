Tesla: Weniger Gewinn als erwartet, Model Y kommt im Sommer

Musk glaubt aber weiterhin, dass seine Firma dauerhaft profitabel wird. Tesla geht davon aus, 2019 zwischen 360 000 und 400 000 Autos auszuliefern - das würde einem Wachstum zwischen 45 und 65 Prozent im Jahresvergleich entsprechen - und jedes Quartal schwarze Zahlen zu liefern. Zum Vergleich: 2018 fiel fast eine Milliarde Dollar Verlust an, 2017 sogar fast zwei Milliarden. Um profitabel zu bleiben, soll vor allem die Produktion des Model 3 kräftig gesteigert werden, bis zum Ende des Jahres sollen 10.000 Fahrzeuge pro Woche hergestellt werden. Das soll mit dem neuen Standort in China und Effizienzsteigerungen am US-Standort erreicht werden. An der Gigafactory 1 in Fremont seien demnach bis zu 7000 Fahrzeuge pro Woche möglich, weitere 3000 sollen aus China kommen.

Unternehmen muss Kosten senken

Nach den Strapazen um den Holperstart des Model 3, der Tesla laut Musk kurz vor die Pleite brachte, hat Tesla sich zwar gefangen. Doch es bleiben viele Herausforderungen. „Der Weg vor uns ist sehr schwierig“, warnte Musk, als er jüngst ankündigte, sieben Prozent von Teslas Vollzeitstellen zu streichen. Im Brief an die Aktionäre und in einer Konferenzschalte mit Analysten betonte er jetzt erneut, wie wichtig es für das Unternehmen sei, die Kosten zu senken.