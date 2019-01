Tesla will griechische Inseln mit Solarstrom und Powerpacks versorgen

Das Unternehmen von Elon Musk hat bereits einige Erfahrung gesammelt, wenn es um Microgrids auf kleineren Inseln geht. So hat Tesla 2016 etwa auf der Insel Ta‘ū in Amerikanisch-Samoa eine Solarpark mit einer Leistung von 1,4 Megawatt und einem Akkuspeicher von 6 MWh errichtet. Als Speicher dienen dort 60 Tesla-Powerback-Akkus. Damit können die Einwohner der Insel zu hundert Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Ebenso in Samoa, Hawaii und Puerto Rico ist Tesla im Bereich von Microgrids aktiv.

Tesla Forschungszentrum in Griechenland

Im März vergangenen Jahres hat der E-Autohersteller angekündigt, ein Forschungszentrum in Griechenland zu errichten. An dem Forschungs- und Entwicklungsstandort in der Stadt Korinth sollen mindestens zehn Wissenschaftler arbeiten.