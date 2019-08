The Boring-Company expandiert nach China

Musk erhält 90 Prozent

Gegründet wurde The Boring Company 2016 als Tochtergesellschaft von SpaceX und ist seit 2018 ein eigenständiges Unternehmen. Musk ist an ihr zu 90 Prozent, an SpaceX zu sechs Prozent beteiligt, wie der Businessinsider berichtet. Die Einnahmen der Infrastrukturfirma beliefen sich im vergangenen Jahr auf 112,5 Millionen Dollar.

Tunnel-Pläne

Das erste Tunnelprojekt, der die Enden des las Vegas Convention Centers verbindet, soll bis Ende 2019 fertiggestellt werden. Daneben baute The Boring Company einen Testtunnel am Hauptsitz von SpaceX im kalifornischen Hawthorne und plant noch einen Hyperloop-Tunnel in Chicago sowie zwischen Baltimore und Washington D.C. Für gewerbliche oder private Zwecke wurde allerdings bisher noch kein Tunnel fertiggestellt.