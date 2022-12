Tim Cook: iPhones nutzen bald Chips “Made in USA”

Apple-CEO Tim Cook und US-Präsident Joe Biden kündigten Pläne für in den USA gefertigte Computerchips an. Die beiden waren am Dienstag bei der Eröffnung der neuen TSMC-Chipfabrik in Phoenix, Arizona, anwesend. Im kommenden Jahr soll zudem mit dem Bau einer zweiten TSMC-Fabrik in Phoenix begonnen werden, berichtet The Verge.

“Diese Chips werden unsere iPhones und MacBooks antreiben, wie mir Tim Cook versichert hat”, sagte Biden bei der Einweihungsfeier. “Apple musste bisher alle ihre fortschrittlichen Chips aus Übersee kaufen. Jetzt werden wir mehr ihrer Lieferkette hier Zuhause abwickeln.”

Apple, AMD und NVIDIA als Kunden

“Die Eröffnung des TSMC-Werks in Arizona markiert eine neue Ära der fortschrittlichen Fertigung in den USA - und wir sind stolz darauf, der größte Kunde des Standorts zu werden”, twitterte der Apple-CEO. Daneben zählen auch AMD und NVIDIA zu den Kunden des neuen Werks.