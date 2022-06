Fake-Konten: Twitter gibt gegen Elon Musk klein bei

Im Zuge der geplanten Twitter-Übernahme durch den Tesla-Chef ist es zuletzt zu einem Streit über die Anzahl an Bot-Accounts gekommen. Elon Musk behauptet, es könnten deutlich mehr Fake-Accounts auf Twitter unterwegs sein, als angegeben.

Nun will der Twitter-Unternehmensvorstand den Auskunftsforderungen des Tech-Milliardärs nachkommen. Twitter werde Musk in Kürze ausführliche Daten liefern, die Aufschluss über die Anzahl falscher Konten in dem Kurznachrichtendienst liefern, berichtete die "Washington Post".