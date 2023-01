Ungewöhnliches Jobangebot von Netflix: Flugbegleiter gesucht

In der Stellenannonce des US-Streamingdienstes ist von einer Jahresgage in Höhe von bis zu 355.000 Euro die Rede.

Netflix sorgt derzeit mit einem Stellenangebot für Aufsehen. Der US-Streamingdienst sucht für einen Privatjet seiner Flotte eine Flugbegleitung. Ihr winkt ein Jahreshonorar von bis zu 385.000 US-Dollar (rund 355.000 Euro), je nach beruflicher Qualifikation und Ausbildung.

Diskretion gefragt

Bewerber*innen müssten etwa ein gutes Urteilsvermögen mitbringen und diskret sein, heißt es in der Ausschreibung. Gefordert werden außerdem „außergewöhnliche Fähigkeiten“ in Bezug auf das Bordservice sowie körperliche Fitness. Kandidat*innen müssen in der Lage sein, bis zu 13,6 Kilogramm schwere Gegenstände heben zu können.

Der Job umfasse außerdem die Inspektion der Notfallausrüstung im Cockpit, der Bordküche sowie der Kabine vor Abflügen.

2022 Hunderte Stellen abgebaut

Der hochdotierte Job ist für den Flughafen San José in der Nähe von San Francisco (Kalifornien) ausgeschrieben. Dieser befindet sich unweit des Hauptsitzes von Netflix. Der Streamingdienst besitzt in Summe 30 Büros auf der ganzen Welt, darunter in Madrid, Seoul, Tokio, Mexiko-City und London.

Erst im Vorjahr musste der Streamingdienst Hunderte Stellen streichen. Grund dafür waren laut dem Unternehmen die sinkende Abozahlen. Im letzten Quartal 2022 konnte Netflix diesen Trend allerdings wieder umkehren.