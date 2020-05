WeAreDevolopers Live Week startet mit Vorträgen im Livestream

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste der WeAreDevelopers World Congress in Berlin verschoben werden. Daher findet auf der Entwickler-Community und - Jobplattform WeAreDevelopers von 25. bis 29. Mai eine Online-Konferenz mit mehr als 50 Vorträgen statt.

Zum Auftakt am Montag gibt es neben der Eröffnungs-Keynote insgesamt 5 Live-Sessions zu sehen. Im Vortrag mit dem Titel "Web is the new native!" geht es beispielsweise um neue API-Funktionen in den mobilen Versionen der Web-Browser, die damit den klassischen Smartphone-Apps Konkurrenz machen.