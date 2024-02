Zuckerberg erklärt, wie er Microsoft und Google schlagen will

Über die Vision hinaus bleiben die Informationen seitens Mark Zuckerberg aber spärlich. Ansätze, wie sie eine so komplexe KI entwickeln wollen, haben beide nicht geteilt. Gegenüber The Verge sagt Zuckerberg: "Ich kann das nicht prägnant in einem Satz definieren."

➤ Mehr lesen: WhatsApp bekommt neue KI-Funktion

Meta will "fortschrittlichste" KI-Produkte entwickeln

Weiter erklärte er: "Man kann darüber streiten, ob diese allgemeine Intelligenz der menschlichen Intelligenz entspricht oder ob es sich um die Superintelligenz der Zukunft handelt." In einem Call mit den Eigentümern erklärte Zuckerberg kürzlich: "Wir werden die beliebtesten und fortschrittlichsten KI-Produkte entwickeln."

Wie AGI in Meta-Produkte integriert werden könnte, hatte Zuckerberg in einem Facebook-Posting beschrieben. "Unsere Modelle müssen in der Lage sein, Schlussfolgerungen zu ziehen, Codes zu planen, sich zu erinnern und sie müssen viele andere kognitive Fähigkeiten besitzen, um die besten Versionen der Dienste anbieten zu können, die wir uns vorstellen können". Vor wenigen Tagen wurde auch das neueste Sprachmodell Llama 2 öffentlich zur Verfügung gestellt (mehr dazu hier).