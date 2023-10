Facebook-KI spielt verrückt: Kindersoldaten- und NSFW-Emojis

Seit das Feature freigeschaltet ist, werden die sozialen Netzwerke mit den absurdesten und kuriosesten Messenger-Sticker geflutet: beispielsweise ein Karl Marx mit riesigen Brüsten, bewaffnete Kindersoldaten, Luigi aus der Super-Mario-Reihe mit einem Sturmgewehr, eine kiffende Hello Kitty oder Joe Biden, der mit Donald Trump schmust.

Was sich eigentlich nach einer lustigen Funktion anhört, die das Kommunizieren bereichern soll, ist bei seiner Premiere ziemlich in die Hose gegangen . Die KI nimmt seine User*innen nämlich etwas zu wörtlich.

Vor einigen Tagen hat Mark Zuckerberg ganz stolz die Meta AI präsentiert . Die Künstliche Intelligenz des Facebook-Konzerns, soll so etwas wie ein Assistent sein, der einem im Alltag unterstützt. Neben diesen blumigen Marketing-Sprüchen könne die Meta AI auch ganz individuelle und personalisierte Sticker und Emojis erstellen.

NSFW-Sticker

Auch einige NSFW-Sticker wurden der Messenger-KI generiert, was für das sonst so prüde und restriktive Meta-Ökosystem ziemlich ungewöhnlich ist: Etwa der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der sein pralles und nacktes Hinterteil in einer erotischen Pose präsentiert.

Auch Sonic mit expliziten Brüsten; Pikachu, der gerade gestillt wird oder Micky Maus, die auf der Toilette sitzt, sind auch darunter. Außerdem gibt es noch zahlreiche Politiker*innen - Joe Biden, Hillary Clinton, Wladimir Putin oder Xi Jinping - die recht freizügig dargestellt werden.

