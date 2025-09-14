Abwasserbehandlung neu gedacht: Wie Reinsauerstoff und das BIOX®-Verfahren die Wasserreinigung revolutionieren

15.09.2025

Knappe Ressourcen, strengere Umweltauflagen und steigender Wasserverbrauch stellen Kläranlagen vor große Herausforderungen. Mit Reinsauerstoff und dem BIOX®-Verfahren zeigt sich, wie moderne Technologien Effizienz, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit in der Abwasserbehandlung neu definieren.

Reinsauerstoff und das BIOX®-Verfahren steigern Effizienz und Nachhaltigkeit in der Abwasserbehandlung durch deutlich höhere Sauerstoffeintragsleistung.

Das modulare BIOX®-System ermöglicht flexible, automatisierte und wartungsarme Lösungen für Spitzenlasten, Notfälle und Dauerbetrieb ohne teure Neubauten.

Die Technologie unterstützt stabile Wasserqualität, reduziert Emissionen und hilft, strengere Umweltauflagen und Klimaschutzziele zu erfüllen.

Kaum eine Ressource ist so zentral wie sauberes Wasser – und kaum ein Bereich steht so stark unter Druck wie die Abwasserwirtschaft. Weltweit steigen die Anforderungen an Kläranlagen: strengere gesetzliche Vorgaben, eine wachsende Bevölkerung, industrielle Produktionsspitzen oder auch klimabedingte Veränderungen wie höhere Abwassertemperaturen.

Besonders die biologische Reinigungsstufe, in der Bakterien organische Stoffe abbauen, wird hier zum Nadelöhr. Klassische Belüftungssysteme stoßen schnell an ihre Grenzen: Der Sauerstoffgehalt reicht oft nicht aus, um Nitrifikation und den Abbau von Schmutzstoffen konstant sicherzustellen. Die Folgen sind erhöhte Ablaufwerte, verschlechterte Sedimentation und in manchen Fällen sogar die Überschreitung von Grenzwerten. Die Lösung könnte ausgerechnet in einem Element liegen, das uns allen vertraut ist: Sauerstoff. Allerdings nicht in der Form, wie er in der Luft vorkommt, sondern als hochkonzentrierter Reinsauerstoff.

Reinsauerstoff: Fünf Mal effizienter als Luft Während Luft zu rund 21 Prozent aus Sauerstoff und zu 78 Prozent aus Stickstoff besteht, setzt Reinsauerstoff ausschließlich auf das, was in der Kläranlage tatsächlich gebraucht wird. Dadurch erhöht sich die Löslichkeit im Wasser um das bis zu Fünffache im Vergleich zu normaler Luft. Für Betreiber:innen von Kläranlagen bedeutet das: Mit der gleichen Beckeninfrastruktur lassen sich wesentlich höhere Kapazitäten erreichen. Überlastungen können abgefangen werden, ohne dass sofort Millionen in bauliche Erweiterungen investiert werden müssen. Zudem verbessern sich wichtige Prozessparameter wie Stickstoffelimination, Sedimentation oder auch die Stabilität der Nitrifikation.

Verfahren wie das BIOX®-Verfahren von Messer Austria machen Reinsauerstoff durch automatische, bedarfsgerechte Dosierung für die Abwasserreinigung nutzbar. © Messer Austria GmbH

Das BIOX®-Verfahren von Messer Ein entscheidender Schritt, Reinsauerstoff praktisch nutzbar zu machen, ist das BIOX®-Verfahren von Messer Austria. Dabei wird flüssiger Sauerstoff in vakuumisolierten Tanks gelagert, vor Ort verdampft und anschließend in die biologische Reinigungsstufe eingeleitet. Das System ist modular aufgebaut: Je nach Bedarf können Belüftungsmatten, Jet-Injektoren oder andere Eintragsmethoden zum Einsatz kommen. Die Dosierung erfolgt dabei automatisch – abhängig von den Messwerten des gelösten Sauerstoffs im Abwasser.

Praxisnah gedacht: Vom Notfall bis zur Langzeitlösung Ein großer Vorteil des BIOX®-Verfahrens ist seine Skalierbarkeit. Betreiber:innen von Kläranlagen können es sowohl als Notfalllösung bei einem Ausfall der Belüftung nutzen, als auch für planbare Szenarien wie saisonale Spitzenlasten. Messer Austria stellt die Anlagen bei Bedarf auch kurzfristig auf Mietbasis bereit – ohne dass große Investitionen notwendig sind. Für Unternehmen in Industriebranchen wie Lebensmittelproduktion, Chemie oder Papierherstellung bietet das Verfahren darüber hinaus einen klaren wirtschaftlichen Nutzen: Mit relativ geringen Anpassungen lassen sich die bestehenden Infrastrukturen effizient aufrüsten.

Funktionsprinzip des Messer BIOX®-Verfahrens zur Leistungssteigerung in Abwasseranlagen. © Messer Austria GmbH

Von der Theorie in die Praxis: Technische Umsetzung Die Effizienz von Reinsauerstoff hängt stark vom Eintragssystem ab. Deshalb bietet Messer Austria maßgeschneiderte Lösungen: von Belüftungsmatten, die eine gleichmäßige Durchmischung ermöglichen, bis hin zu Jet-Injektoren, die den Sauerstoff gezielt in tieferen Becken einbringen. Ein entscheidender Vorteil: Anders als bei Luftbelüftung tritt keine Stickstoffausgasung auf, die Sedimentationsprozesse stören könnte. Auch Probleme wie Schaumbildung oder Geruchsemissionen lassen sich durch den Einsatz von Reinsauerstoff minimieren. Für Betreiber:innen bedeutet das nicht nur eine stabilere Wasserqualität, sondern auch eine zuverlässigere Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Zukunftsperspektiven: Nachhaltigkeit und Klimaschutz Ein Blick nach vorne zeigt: Technologien wie das BIOX®-Verfahren können einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Wasserwirtschaft leisten. Indem bestehende Infrastrukturen effizienter genutzt werden, sinkt der Bedarf an energie- und ressourcenintensiven Neubauten. Zudem unterstützt Reinsauerstoff die Einhaltung strengerer Umweltauflagen, die europaweit in den kommenden Jahren weiter verschärft werden. Damit ist die Technologie nicht nur eine Lösung für aktuelle Herausforderungen, sondern auch eine Investition in die Zukunft.

Vorteile von Reinsauerstoff und BIOX® im Überblick

Deutlich höhere Sauerstoffeintragsleistung im Vergleich zu Druckluft

Flexible Nutzung: als Notfall-, Interim- oder Dauerlösung

Geringer Platzbedarf – keine teuren Neubauten erforderlich

Stabile Stickstoffelimination und sichere Nitrifikation

Reduzierte Geruchsemissionen und keine Schaumbildung

Automatisierte Steuerung für energieeffizienten Betrieb

Wartungsarme Technologie mit hoher Betriebssicherheit