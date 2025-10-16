Ergonomische Bürostühle im Vergleich: welcher Stuhl überzeugt wirklich?

16.10.2025

Ergonomische Bürostühle im Vergleich: Welcher überzeugt im Alltag? Wir haben drei Top-Modelle von DPJ getestet – den HÅG Capisco 8106, Ergo 318 und Bliss. Erfahren Sie, welcher Stuhl wirklich Haltung zeigt.

Wer täglich viele Stunden am Schreibtisch arbeitet, weiß: Der richtige Bürostuhl kann über Konzentration, Haltung und langfristige Gesundheit entscheiden. DPJ bietet eine große Auswahl an ergonomischen Stühlen, die Komfort, Funktion und Design verbinden. Drei Modelle stechen besonders hervor: HÅG Capisco 8106, Ergo 318 und Bliss. Wir haben sie miteinander verglichen – und die besten drei gekürt.

Platz 1: HÅG Capisco 8106 – der vielseitige Klassiker für aktives Arbeiten Unser Testsieger Der HÅG Capisco 8106 ist seit Jahren ein Favorit unter ergonomischen Bürostühlen – und das aus gutem Grund. Die innovative Sattelform ermöglicht es, regelmäßig die Sitzhaltung zu wechseln: sitzend, halbsitzend oder stehend. Das sorgt für Bewegung, verbessert die Durchblutung und entlastet die Lendenwirbelsäule. Dank seiner zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten eignet sich der Capisco sowohl für klassische Schreibtische als auch für höhenverstellbare Modelle. Besonders wer einen dynamischen Arbeitsstil pflegt oder häufig zwischen Sitzen und Stehen wechselt, findet hier den idealen Begleiter.

Fazit Toggle Infobox Der HÅG Capisco 8106 überzeugt durch ergonomische Vielfalt, skandinavisches Design und hohe Langlebigkeit. Er ist der klare Sieger für alle, die aktiv und gesund arbeiten möchten

Platz 2: Ergo 318 – verlässlicher Komfort mit atmungsaktivem Design Der Preis-Leistungs-Sieger Der Ergo 318 bietet ein exzellentes Gleichgewicht zwischen Ergonomie und Alltagstauglichkeit. Die Kombination aus gepolsterter Sitzfläche und atmungsaktiver Netzrückenlehne schafft hohen Komfort – auch bei langen Arbeitstagen. Besonders gelungen ist die anpassbare Lordosenstütze, die sich individuell einstellen lässt. Hinzu kommt eine Kippmechanik, deren Widerstand auf das Körpergewicht abgestimmt ist. Wer die schwarze Variante wählt, profitiert zudem von höhenverstellbaren Armlehnen; die weiße Version ist mit festen Armlehnen ausgestattet. Eine optionale Kopfstütze rundet das ergonomische Gesamtpaket ab.

Fazit Toggle Infobox Der Ergo 318 überzeugt durch durchdachte Funktionalität und Anpassbarkeit. Ein solider, langlebiger Allrounder für das Homeoffice oder kleinere Büros, verdienter zweiter Platz.

Platz 3: Bliss – moderner Look, solide Ergonomie Der Design-Favorit Der Bliss richtet sich an alle, die ergonomischen Komfort mit moderner Ästhetik verbinden wollen. Mit seinem monochromen Design und der Kombination aus Schaumstoffsitz und 3D-Netzrückenlehne wirkt er besonders elegant. Die verstellbare Lendenwirbelstütze, 4D-Armlehnen und eine Synchronschaukel mit vier Arretierpositionen bieten ein ergonomisch ausgewogenes Sitzgefühl. Die Mechanik passt sich automatisch dem Körpergewicht an, und eine optionale Netz-Kopfstütze sorgt für zusätzliche Entlastung von Nacken und Schultern.

Fazit Toggle Infobox Der Bliss ist der stilvolle Kandidat im Trio, funktional, langlebig und ästhetisch ansprechend. Perfekt für moderne Büros oder kreative Arbeitsumgebungen, in denen Design und Komfort gleichermaßen zählen.