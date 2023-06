Gemüse selbst anbauen: Ein Leitfaden für HobbygärtnerInnen

Wer das erste Mal eine sonnengereifte Tomate aus dem eigenen Anbau kostet, weiß: Gemüse daheim selbst hochzuziehen macht nicht nur Spaß, sondern toppt auch geschmacklich jeden Einkauf im Supermarkt. Worauf muss ich aber achten, wenn ich einen erfolgreichen Gemüsegarten anlegen will?

Die richtige Anbaumethode: Die Vorteile von Hochbeeten

Wer zuhause im Garten oder auf dem Balkon Gemüse anbauen möchte, hat verschiedene Methoden zur Auswahl. Eine besonders effiziente und platzsparende Option sind Hochbeete. In solchen ist für bessere Bodenqualität gesorgt, das Bewässern ist einfach und Schädlinge haben es schwerer, das frische Gemüse zu erreichen. Weil man Pflanzen in einem Hochbeet sehr konzentriert anordnen kann, lässt sich auch wenig Raum optimal nutzen – so können Sie auch verschiedene Gemüsesorten miteinander kombinieren.

Welche Gemüsesorten möchte ich anbauen?

Wer beim Gemüseanbau auf eine erfolgreiche Ernte hofft, sollte sich die Sortenauswahl gut überlegen. Achten Sie dabei nicht nur auf persönliche Vorlieben, sondern vor allem auch darauf, wie das Klima in Ihrer Region tickt – und wie die Sonne auf Ihre Freifläche fällt. Während manche Gemüsesorten, etwa Tomaten, Paprika und Gurken, in sonnigen Lagen besser gedeihen, bevorzugen andere schattigere Plätze – zum Beispiel Spinat, Mangold und Salat. Sorgen Sie dafür, dass alle Pflanzen optimale Wachstumsbedingungen haben – vielleicht sogar, indem die sonnenliebenden Pflänzchen den anderen etwas Schatten spenden.