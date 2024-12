Vielfalt und Inklusion: Der Grundstein für die Führungskräfte von morgen

In der Arbeitswelt sind die Einflüsse und Vorgaben der Individualität des Einzelnen mittlerweile angekommen. Dabei handelt es sich um die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit und die Inklusion in ein für alle gleichermaßen produktives Arbeitsumfeld.

Da diese Perspektive mit den bisherigen Herangehensweisen der Personal- und Unternehmensführung bricht, ist es umso wichtiger Hilfestellungen anzunehmen. Dazu gehört vor allem das Diversity-Management-Coaching. Den Führungskräften wird der Themenkomplex verständlich nahegebracht.

Damit ist es zukünftig leichter und effektiver die Inklusion definitionsgerecht umzusetzen. Die Wahl der Fachkräfte erfolgt immer deutlicher auf der Grundlage einer inklusiven Unternehmensstruktur. Daher ist die Umstrukturierung und Umsetzung in der Personalführung zu einem Einflussfaktor der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens geworden. Im Folgenden widmen wir uns daher der Sichtbarkeit des Themas. Weiterhin legen wir die Chancen für Unternehmen dar inklusive Arbeitsumgebungen für das Erreichen der Unternehmensziele zu etablieren.

Warum Vielfalt und Inklusion wichtig sind

Bei der Inklusion im Unternehmensbereich wird darauf abgezielt die individuellen Potenziale der sozialen, ethnischen und kulturellen Vielfalt im Unternehmen zu erkennen und produktionssteigernd einzusetzen. Ein wesentlicher Aspekt ist sich am Arbeitsplatz wohl zu fühlen. Dazu gehören das Zulassen von Individualität und das Zulassen es Anders seins, soweit dies den generellen Unternehmensvorgaben entspricht. Vor allem Teamarbeit kann dadurch deutlich effektiver sein, da ein vielfältiges und offenes Arbeitsklima gegeben sind.

Durch die Einbindung von Schulungen und individuellen Weiterbildungsmaßnahmen steigen die Kompetenzen des Mitarbeiters. Das wirkt sich wiederum positiv auf das Team sowie die Zufriedenheit des Angestellten und letztlich das Unternehmen aus. Ein weiterer Aspekt der Inklusion ist, dass alle Mitarbeiter die gleichen Aufstiegschancen haben und das Zusammenarbeiten miteinander respektvoll stattfindet. In einer solchen Arbeitsumgebung ist es nachweislich leichter möglich Innovationen zu erhalten sowie bessere Entscheidungsfindungen.

Einblick in die Eigenschaften und Effekte einer inklusiven Unternehmenskultur:

Sensibilisierung auf die Individualität und Unterschiede des Anderen und Akzeptanz lernen

Alle erhalten die gleichen Aufstiegschancen

Flexible Arbeitsmodelle, die an die Bedürfnisse der Arbeitnehmer teilweise oder ganz angepasst sind

Schulungen und Weiterbildungen

Zusammenarbeit ist vorverurteilungsfrei und respektvoll

Diversität durch Förderung der Individualität bereits bei der Einstellung

Die Rolle von Coaching bei der Inklusion

Das Coaching bietet eine entscheidende Unterstützung und einen gangbaren Weg je nach vorliegender Unternehmensstruktur. Manchmal finden sich bereits erste Ansätze der Inklusion während in anderen Fällen noch nichts unternommen wurde. Durch das professionelle Coaching von Führungskräften können die Eigenschaften und Werte des inklusiven Arbeitens schnell und deutlich vermittelt werden. Die Führungskraft wird dadurch befähigt diese Vorgaben in das Unternehmen zu bringen. Je nach Unternehmen dient die Führungskraft dann auch als Ansprechpartner.

Umso mehr Mitarbeiter vorhanden sind, desto eher lohnt sich die Einrichtung der Position eines Diversity-Beauftragten. Durch die Beschäftigung mit den Themen Inklusion und Vielfalt wird zudem die integrative Führung gefördert. In erster Linie hilft es mit Vorurteilen und längst überholten Glaubenssätzen aufzuräumen. Zum anderen wird die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern untereinander und in Verbindung mit der Führungskraft deutlich verbessert. Ein weiterer Pluspunkt findet sich in der automatischen Förderung vielfältiger Talente. Diese können zu Innovationen führen, die Projekte mit anderen Denkweisen besser durchführen lassen.

Beim Coaching handelt es sich um kleine Faktoren mit großer Wirkung. Durch die Arbeit mit dem Coach ist es möglich wichtige Probleme im Unternehmen anzusprechen und die Behebung in Verbindung mit den Inklusionsmaßnahmen zu bringen. Es zeigt sich, dass daher jedes Diversity-Coaching so individuell aufgestellt ist, wie das Unternehmen selbst. In Zeiten von Führungskräftemangel ist es zudem ein Vorteil auf dem Arbeitsmarkt seinen zukünftigen Arbeitnehmern eine inklusive Arbeitsumgebung bereitzustellen.

Vorteile für die Führungskräfte von morgen

Indem sich Führungskräfte durch das Coaching auf das gesellschaftlich geforderte Thema der Diversität und Inklusion einlässt, holt er die Angestellten und potenziellen Arbeitskräfte beim Zeitgeist ab. Damit liegt ein klarer Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen vor, die sich nicht oder nur rudimentär mit dem Thema auseinandersetzen. Aufgrund der größeren Vielfalt kann es für Führungskräfte anfangs schwer sein gut funktionierende Teams zusammenzustellen. Allerdings ist der Lohn aus der Bewältigung der Komplexität, dass sich mittels inklusiver Strukturen herausragende Synergieeffekte ergeben können.

Durch die Akzeptanz Förderung des Einzelnen kann die Verbindung und Kooperationsbereitschaft im Team und für das Projekt deutlich ansteigen. Durch die Beschäftigung mit anderen Kulturen, Sichtweisen und Lebensmodellen ebnet man sich zudem den Weg für das Meistern von globalen Herausforderungen. Einerseits kommen immer mehr Fachkräfte aus dem Ausland um die Lücke des Fachkräftemangels zu schließen. Andererseits gilt es die gleichen Schlüsselqualifikationen aufzubauen und zu nutzen, wenn es um die Interaktion mit ausländischen Zweigstellen, Partnern oder Zulieferern geht. Es zeigt sich, dass das Coaching mittel- bis langfristig dazu beiträgt eine insgesamt stärkere Organisation aufzubauen.

Fazit

Die Schnelllebigkeit und rasante Entwicklung der Weltwirtschaft macht vor dem Standort keines Unternehmens halt. Um sich auf dem regionalen bis hin zum globalen Markt zu platzieren, ist es wichtig den modernen Entscheidungen zu folgen und diese in die Unternehmensführung einzubinden. Dazu gehören die Berücksichtigung von Vielfalt und Inklusion. Im Grund geht es dabei darum als Unternehmen so gut wie möglich das Abbild einer positiven Gesellschaft zu erhalten und es zu pflegen. Durch Diversity-Management-Coaching wird der Prozess angestoßen und unterstützt. Dadurch ist es möglich den Geschäftserfolg auch in Zukunft in einer sich weiterhin verändernden Welt zu sichern.