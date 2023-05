Was ist Web Scraping und für welche Ziele wird es eingesetzt?

Mobile Proxies. Die IP-Adressen dieser Proxys sind formal bei mobilen Internetanbietern registriert, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht und werden ausschließlich als Proxys verwendet. Die Software wird auf dedizierten Servern in speziell eingerichteten "mobilen Farmen" gehostet.



Mobile Proxies sind wesentlich teurer und sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden, wenn es um das Parsen von Websites geht, die vor einer massenhaften Datenerfassung geschützt sind. Das bedeutet also, wenn anstelle des Seiteninhalts ein Captcha angegeben wird.