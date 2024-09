Wohlbefinden durch Coaching: Resilienz und Zufriedenheit am Arbeitsplatz stärken

Durch gezieltes Coaching ist es möglich, Angestellte zu mehr Zufriedenheit und Resilienz am Arbeitsplatz zu befähigen. Immer mehr Unternehmen entscheiden aktiv für die erstmalige und dann wiederkehrende Durchführung von entsprechenden Coachingveranstaltungen.

Institutionen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), hat es sich ebenfalls zur Aufgabe gemacht, das Thema mehr in den Mittelpunkt des Arbeitsalltags zu rücken. Wir sehen uns den Zusammenhang zwischen einer guten körperlichen und psychischen Haltung in Verbindung mit der Produktivität an.

Wie Coaching das Wohlbefinden steigert

Coaching ist eine sehr gute Möglichkeit, den gegenwärtigen Zustand eines Menschen zu erfassen. Dabei geht es darum, was den Menschen glücklich macht, wo er Probleme hat und was er in naher bis mittelfristiger Zukunft ändern möchte. Um ein gutes Coachingergebnis zu erzielen, ist vor allem die Änderungsbereitschaft des Angestellten erforderlich.

So individuell wie die Arbeitsplätze und Arbeitnehmer selbst, so individuell können die Coaching-Tools ausfallen. Bei der richtigen Anwendung und häufigen Praktizierung ermöglichen sie dauerhaft besser und gesünder mit den folgenden Themen umzugehen:

Stress

Belastbarkeit

Work-Life-Balance

Persönliches Wachstum

Am Beispiel Stress zeigt sich, dass nicht jeder mit gleichen Tools behandelt werden kann. Während der Angestellte A sich einen Schritt-für-Schritt-Plan zur Abarbeitung seiner Aufgaben machen muss, um seinen Stress zu minimieren, sieht dies bei Angestelltem B anders aus. Dort zeigt sich im Coaching, dass der Stress nicht auf die Arbeitssituation an sich zurückzuführen ist.

Vielmehr stammt die Schwierigkeit durch Stress aus der Problematik der Prokrastination. In dem Fall handelt es sich nicht um ein einfaches, sondern um ein Spezialproblem. In dem Fall hilft es, eine Priorisierung vorzunehmen und sich stets zu prüfen, ob man wieder Ersatzhandlungen vornimmt statt seiner Pflicht nachzukommen.

Im Rahmen der verbesserten Stressbewältigung und Belastbarkeit geht es beim Coaching auch darum, was am Arbeitsplatz verändert werden kann. Zudem wird auf die Work-Life-Balance geblickt. Denn wer zu viel arbeitet und keine Freizeit hat, der wird auf Dauer kränker werden bzw. eine verminderte Leistungsfähigkeit aufweisen. Die individuelle Arbeitnehmererfahrung erweist sich hierbei als einer der wichtigsten Schlüssel hin zu mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Aufbau von Resilienz durch Coaching

Je nach Unternehmen und Position des Arbeitnehmers können die Coaching-Strategien unterschiedlich ausfallen. Zum einen ist Coaching im Team möglich. Die Ziele hierbei sind mögliche Probleme im Team anzusprechen und aufzulösen. Durch teambildende Maßnahmen wie Kletterparkbesuche oder eine Wanderung können sich Arbeitskollegen von einer anderen Seite kennenlernen und dann in der Arbeitszeit verständnisvoller begegnen.

Zum anderen ist es möglich, das Coaching in Einzelsitzungen durchzuführen. Dies erfolgt meist für Arbeitnehmer, je höher deren Position im Unternehmen ist. Sowohl das Gruppen- als auch das Einzelcoaching sind durch wiederkehrende Feedback-Gespräche effektiver. Doch nicht alle Probleme am Arbeitsplatz lassen sich durch Betriebsausflüge lösen.

Weitere Coaching-Strategien für den Aufbau von Resilienz sind die Bewertung des Arbeitsplatzes sowie die Ernährung und die Pausen im Job. Sobald sich Menschen mit mehr Bewusstsein wahrnehmen, sind die eigenen Möglichkeiten sowie Stärken und Schwächen besser sichtbar.

So gehören auch Ruhezeiten mit gezielter Ausrichtung auf komplett andere Themen im Coaching gewünscht. Ziel ist es, sich zeitweise mit einem zur Arbeit konträren Thema zu befassen und dann nach der Pause wieder kreativ und voller Elan zu sein.

Gute Coaching-Strategien finden sich zudem in der Entdeckung von höheren Zielen. In dem Fall bietet sich eine Weiterbildung im Unternehmen oder beispielsweise an der Universität an. Manchmal hilft auch die Bewerbung auf eine höhere Position im Unternehmen aufgrund der gesammelten Arbeitserfahrung, um dem persönlichen Wachstumswunsch zu entsprechen.

Steigerung der Arbeitszufriedenheit

Viele Arbeitnehmer geben an, dass sie zu wenig von ihren Vorgesetzten und von ihrem Chef gelobt werden. Oftmals dominiert die Kritik in Unternehmen das Hervorheben von Erfolgen. Dies rührt aus veralteten Strategien der Mitarbeiterführung. Um diese schädlichen Verhaltensmuster der Führungsebenen zu beenden, räumt das Coaching den Fokus auf die Wertschätzung der Mitarbeiter und ihrer Arbeit ein.

Das bedeutet, dass zum Beispiel zu Beginn einer Woche die positiven Ergebnisse der Vorwoche berichtet werden. Im Coaching wird auch gern mit der Visualisierung gearbeitet. Mit ihr können sich Arbeitnehmer und Teams gewünschte Erfolge vorstellen, um diese dann Schritt für Schritt mit mehr innerer Stärke und Leichtigkeit zu erreichen.

Je positiver und unterstützender dann das Umfeld ist, desto leistungsfähiger können Arbeitnehmer werden. Sie fühlen sich ernst genommen, gesehen, wertgeschätzt und unterstützt. Die Steigerung des Wohlbefindens des Einzelnen erfolgt dann quasi automatisch. Je angenehmer das Arbeitsklima ist, desto höher ist die Leistungsbereitschaft der Angestellten. Das gilt selbst dann, wenn ein Projekt mal Überstunden erfordern sollte.

Fazit

Haben sich die Arbeitnehmer an die Angaben des Coaches gehalten, hat es noch kein Arbeitnehmercoaching gegeben, das nicht zu einer Steigerung der Leistung beigetragen hat. Wichtig ist, dass die Arbeitnehmer ebenso bereit für ehrliche Blickwinkel und Worte sind wie die Verantwortlichen im Unternehmen. Erst, wenn alle Beteiligten zusammen arbeiten, kann sich durch Coaching das Wohlbefinden und daraus die Leistungsfähigkeit durch mehr Belastbarkeit und Zufriedenheit messbar steigern.