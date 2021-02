10 Jahre „Friday“: Rebecca Black bringt Remix ihres viralen Hits

10.02.2021

Die etwas peinlich anmutende Neuauflage von Friday wurde am Mittwoch veröffentlicht.

Sind wir wirklich schon so alt geworden? Sind tatsächlich 10 Jahre her, seitdem Rebecca Black die Frage aller Fragen stellte: „Which seat can I take?“ Die traurige Antwort: ja. Auch der offizielle Remix zum 10-jährigen Jubiläum von Friday macht etwas traurig. Aus dem generischen Teenie-Pop wurde ein Dance-Irgendwas mit Quietschestimme. Da können auch die Gastauftritte von 3OH!3, Big Freedia und Dorian Electra und Anspielungen an Memes nichts mehr retten.

Auf YouTube halten sich die bösen Kommentare überraschenderweise noch in Grenzen. Am meisten stören sich die User daran, dass „Friday“ an einem Mittwoch veröffentlicht wurde. Das liegt daran, dass das Original am 10. Februar 2011 veröffentlicht wurde – was übrigens ein Donnerstag war. Song als Geschenk Der Original-Song war ein Geschenk von Rebeccas Mutter an ihre Tochter. Der Song wurde von ARK Music Factory geschrieben und produziert, ebenso wie das Video, für genau solche Musikvideo-Geschenke. Das Ganze kostete 4.000 US-Dollar. Der generische Pop-Song wurde noch generischer, weil ARK die Software Auto-Tune exzessiv einsetzte, um die Tonhöhe von Rebeccas Gesang anzupassen. Der Text selbst war nicht besonders kreativ und das Video eine kleine Katastrophe – alles zusammen de perfekte Mix für einen viralen Hit.