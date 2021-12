10 Streaming-Tipps für die Feiertage

The Last Duel (Disney+)

Ridley Scott (Blade Runner, Alien) geht in The Last Duel dem letzten gesetzlich untermauerten Duell in Frankreich auf den Grund. 1386 beschuldigt Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) den besten Freund ihres Mannes, Jaques le Gris (Adam Driver) der Vergewaltigung.

Ihr Mann, der Ritter Jean de Carrouges (Matt Damon) fordert diesen daraufhin zum Duell. Das Drama untersucht die brutalen Umstände, die Ungerechtigkeit und die gesellschaftlichen Zwänge des 14. Jahrhundert. Vor allem Jodie Comer liefert eine beeindruckende Performance ab.