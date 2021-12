Neue Streamingplattform für österreichische Filme gestartet

Das österreichische Filmschaffen auf einer Plattform vereint: Unter dem griffigen Titel WatchAUT ist am Donnerstag eine neue Streamingplattform gestartet, auf der sich vorerst 200 heimische Kinowerke finden.

Bis 2026 soll deren Zahl auf 1.500 österreichische Filme ausgebaut werden, wobei zwei Drittel davon auch weltweit abrufbar sein sollen. In enger Kooperation mit der Filmwirtschaft will man sich so zusätzliche Lizenzerlöse sichern.