Neue Netflix-Funktion erspart euch viel Frust

Die schier unendliche Auswahl an Filmen und Serien auf Streaming-Diensten wie Netflix ist oft Fluch und Segen zugleich. So gut wie jeder dürfte die Situation bereits erlebt haben, wenn man sich partout nicht entscheiden kann, was man ansehen will.

Netflix startet nun mit einer Lösung für dieses Problem. Sie nennt sich „Play Something“ bzw. „Etwas abspielen“. Die Funktion sucht, basierend auf dem eigenen Nutzungsverhalten, vollautomatisch einen Film oder eine Serie aus.

Das Feature wurde bereits seit längerem getestet, teilweise auch unter der Bezeichnung „Shuffle Play“. Nun wird es nach und nach für alle User freigeschaltet. Bei einer kurzen Stichprobe der futurezone war das Feature Donnerstagfrüh noch nicht für alle Nutzer ersichtlich.