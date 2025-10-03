Gleich 2 Amazon-Lieferdrohnen haben einen Kran gerammt

03.10.2025

Die Drohnen des Lieferdienstes Prime Air haben anscheinend das Hindernis auf ihrer Flugroute übersehen.

In Tolleson, Arizona, kam es zu einem kuriosen Unfall. Hintereinander sind gleich 2 Amazon-Drohnen in denselben Kran gekracht. Der Kran wurde aufgestellt, weil Reparaturen an einem Dach in der Nähe einer Werkstatt vorgenommen wurden. Ein Augenzeuge berichtet, dass er gesehen hat, wie die 2 Drohnen den Kran gerammt haben und dann abgestürzt sind. Er hat dann auch die brennenden Drohnen am Gelände der Werkstatt gesehen.

Laut abc15 wurde ein Mann ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte Schwierigkeiten beim Atmen, nachdem er die Dämpfe einer brennenden Drohne eingeatmet hatte. Abc15 hat von der Frau des Verletzten Fotos der gecrashten Drohnen zugespielt bekommen. Es ist also möglich, dass der Mann die Dämpfe eingeatmet hat, während er fotografiert hat. ➤ Mehr lesen: Wieso schießt man Drohnen über Flughäfen nicht einfach ab? Testgebiet für Prime Air Über das Gelände der Werkstatt fliegen regelmäßig Drohnen. Von einem Amazon-Standort in Tolleson aus beliefern sie die West-Valley-Region von Phoenix, Airzona. Das ist derzeit eines von 2 Testgebieten für Amazon Prime Air in den USA.

Nach einer 2-tägigen Pause hat Amazon heute den Prime-Air-Betrieb wieder aufgenommen. In einem Statement gegenüber abc15 sagt Amazon: „Wir haben die Untersuchung des Vorfalls abgeschlossen und sind überzeugt, dass es kein Problem mit den Drohnen oder deren Technologie gibt. Wir werden trotzdem weitere Prozesse einführen, um zukünftig bewegliche Hindernisse, wie Krane, besser zu beobachten.“