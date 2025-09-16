Amazon gibt Datum für nächsten Prime Day bekannt
Amazon hat das Datum für seine nächsten Prime Days bekanntgegeben. Die Aktionstage werden am 7. und 8. Oktober stattfinden. An den Rabatt-Tagen erhalten Prime-Mitglieder zahlreiche Sonderangebote. Mit Lockangeboten ist bereits in den Tagen vor der Aktionstage zu rechnen.
In der Regel werden an den Prime Days die Elektronikgeräte von Amazon zu stark reduzierten Preisen verkauft - etwa die Fire TV Sticks, die smarten Echo-Lautsprecher oder die Ring-Videotürklingeln.
Davon abgesehen werden an den 2 Tagen auch zahlreiche weitere Schnäppchen von nahezu allen Herstellern und in allen Kategorien angeboten - von Haushalt und Outdoor über Mode, Elektronik bis hin zu Gaming und Digital-Abos.
Prime-Mitgliedschaft notwendig
Notwendig, um an den Prime Days teilnehmen zu können, ist ein Prime-Abo. Wer noch keines hat, kann ein kostenloses 30-tägiges Testabo beantragen. Nach Ablauf des Probemonats kostet Amazon Prime 8,99 Euro im Monat, ist aber jederzeit kündbar. Auch ein jährliches Abo ist möglich, das kostet 89,90 Euro im Jahr (7,49 Euro pro Monat).
Unbedingt Preise vergleichen
Allerdings ist Vorsicht geboten, der Preisvergleich lohnt sich in jedem Fall. Oft beziehen sich nämlich die Statt-Preise auf die unverbindliche Preisempfehlung und nicht auf den marktüblichen Preis. Dadurch kann der vermeintliche Eindruck eines Schnäppchens entstehen.
