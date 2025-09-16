Amazon gibt Datum für nächsten Prime Day bekannt

Im Oktober wird es wieder die Aktionstage bei Amazon geben. Es ist mit zahlreichen Schnäppchen zu rechnen.

Amazon hat das Datum für seine nächsten Prime Days bekanntgegeben. Die Aktionstage werden am 7. und 8. Oktober stattfinden. An den Rabatt-Tagen erhalten Prime-Mitglieder zahlreiche Sonderangebote. Mit Lockangeboten ist bereits in den Tagen vor der Aktionstage zu rechnen.

In der Regel werden an den Prime Days die Elektronikgeräte von Amazon zu stark reduzierten Preisen verkauft - etwa die Fire TV Sticks, die smarten Echo-Lautsprecher oder die Ring-Videotürklingeln.

Davon abgesehen werden an den 2 Tagen auch zahlreiche weitere Schnäppchen von nahezu allen Herstellern und in allen Kategorien angeboten - von Haushalt und Outdoor über Mode, Elektronik bis hin zu Gaming und Digital-Abos.