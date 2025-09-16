Person sitzt vor einem Laptop

Amazon gibt Datum für nächsten Prime Day bekannt

© pexels / george milton

Digital Life

Amazon gibt Datum für nächsten Prime Day bekannt

Im Oktober wird es wieder die Aktionstage bei Amazon geben. Es ist mit zahlreichen Schnäppchen zu rechnen.

Amazon hat das Datum für seine nächsten Prime Days bekanntgegeben. Die Aktionstage werden am 7. und 8. Oktober stattfinden. An den Rabatt-Tagen erhalten Prime-Mitglieder zahlreiche Sonderangebote. Mit Lockangeboten ist bereits in den Tagen vor der Aktionstage zu rechnen. 

In der Regel werden an den Prime Days die Elektronikgeräte von Amazon zu stark reduzierten Preisen verkauft - etwa die Fire TV Sticks, die smarten Echo-Lautsprecher oder die Ring-Videotürklingeln.

➤ Mehr lesen: 10 Tipps: Darauf solltet ihr achten, wenn ihr bei Temu bestellt

Davon abgesehen werden an den 2 Tagen auch zahlreiche weitere Schnäppchen von nahezu allen Herstellern und in allen Kategorien angeboten - von Haushalt und Outdoor über Mode, Elektronik bis hin zu Gaming und Digital-Abos.

Die nächsten Prime Days von Amazon

Die nächsten Prime Days von Amazon finden am 7. und 8. Oktober statt. 

© Screenshot

Prime-Mitgliedschaft notwendig

Notwendig, um an den Prime Days teilnehmen zu können, ist ein Prime-Abo. Wer noch keines hat, kann ein kostenloses 30-tägiges Testabo beantragen. Nach Ablauf des Probemonats kostet Amazon Prime 8,99 Euro im Monat, ist aber jederzeit kündbar. Auch ein jährliches Abo ist möglich, das kostet 89,90 Euro im Jahr (7,49 Euro pro Monat).

➤ Mehr lesen: So seht ihr ob ein Amazon-Angebot wirklich günstiger ist

Unbedingt Preise vergleichen

Allerdings ist Vorsicht geboten, der Preisvergleich lohnt sich in jedem Fall. Oft beziehen sich nämlich die Statt-Preise auf die unverbindliche Preisempfehlung und nicht auf den marktüblichen Preis. Dadurch kann der vermeintliche Eindruck eines Schnäppchens entstehen.

➤ Mehr lesen: Dark Patterns: So werdet ihr beim Online-Shopping manipuliert

Warum wir Partnerlinks einsetzen

Unsere Artikel entstehen in redaktioneller Unabhängigkeit. Die futurezone kann aber eine Provision erhalten, wenn ihr über einen der verlinkten Shops etwas kauft. Was das bedeutet, erfahrt ihr hier.

Hat dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!

(futurezone) | Stand: 16.09.2025, 8:07 Uhr

Mehr zum Thema

Kommentare