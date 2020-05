23 Meter hohe Elon-Musk-Statue enthüllt

Hintergrund

Hintergrund der Aktion ist ein Bericht, wonach Tulsa für Tesla in der engeren Auswahl als Standort für eine zweite Fabrik sein soll. Darauf hofft auch der Gouverneur von Oklahoma. In einer öffentlichen Mitteilung an Musk schreibt er: “Die Menschen in Oklahoma lieben ihre Trucks und ihre Raketen und würden gerne mit Ihnen in unserem großartigen Bundesstaat zusammenarbeiten.”

Sollte in dem Ort tatsächlich ein Tesla-Werk entstehen, hoffen die Behörden auf bis zu 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze.