Frau bekommt SMS, die eigentlich für Elon Musk gedacht sind

Es ist sicher nicht überraschend, dass viele Menschen den Chef von SpaceX und Tesla, Elon Musk, kontaktieren möchten. Wer allerdings noch eine alte Handynummer von Musk besitzt, kommuniziert nicht mit ihm, sondern mit der 25-jährigen Lyndsay Tucker.

Sie erhält täglich mindestens 3 Telefonanrufe oder Textnachrichten, die für Musk gedacht sind, berichtet NPR. So sollen beispielsweise Journalisten regelmäßig anrufen, wenn Musk eine skandalträchtige Äußerung macht - zuletzt etwa bei seiner Kritik an den Corona-Maßnahmen. Daher achte Tucker jetzt deutlich stärker auf die Nachrichten über den Tesla-CEO.

1.000 Cybertrucks bestellt

Unter diesen Anrufen finden sich auch spannende Angebote an Musk. So hatte sich eine Frau freiwillig als SpaceX-Astronautin melden wollen. Eine andere Person sendete die Blaupausen für bionische Prothesen an Tucker und ein südafrikanischer Geschäftsmann wollte 1.000 Cybertrucks bestellen.

Manchmal wollen sich zufriedene Kunden auch nur für ihren Tesla bedanken, wie der ehemalige Disney-Produzent John Lasseter. Er schrieb Tucker, es sei ein „großartiges Auto“. Jahre später lernte Tucker Lasseters Sohn kennen und entschuldigte sich, nie geantwortet zu haben.

Anrufe beantworten als Vollzeitjob

Doch nicht alle nehmen die Verwechslung humorvoll. So werde Tucker immer wieder am Telefon aufgefordert zu beweisen, dass sie nicht Musk ist, obwohl die Anrufer eindeutig mit einer Frau sprechen. Das sei manchmal amüsant, manchmal aber auch wie ein Vollzeitjob.

Die Verwechslung kam zustande, nachdem die Telekommunikationsfirma AT&T die alte Nummer von Musk neu vergeben hatte. Gegenüber NPR schrieb Musk „Wow, diese Nummer ist so alt. Ich bin überrascht, dass man sie noch findet“. Denn obwohl er seine Nummer geändert hat, wird sie offenbar weiterhin als seine weitergegeben. Die Frage, ob Musk seine alte Nummer nannte, wenn er nicht gestört werden wollte, beantwortete Musk nicht.