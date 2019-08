6-Millionen-Pfund Militärdrohne crasht gegen Baum

Fünfte zerstörte Drohne

2005 kaufte das britische Verteidigungsministerium 54 Watchkeeper-Drohnen der französischen Firma Thales für insgesamt 847 Millionen Pfund. Laut BBC ist es bereits die fünfte Drohne, die in einem solchen Crash zerstört wurde. 2017 stürzten bereits zwei Watchkeeper in die Irische See nördlich von Wales. Zuvor krachte eine Drohne außerhalb der Flugbasis Aberporth Airport in ein parkendes Auto, eine weitere stürzte auf die Landebahn.

Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums versicherte, dass Schritte zur Fehlerbehebung eingeleitet wurden. Weiters würden die Tests durchgeführt, um alle Fehlerquellen zu identifizieren, damit im tatsächlichen Einsatz ein sicheres System eingesetzt werden könne.