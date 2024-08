A1 und Nokia übertragen Fußball live in Virtual Reality

Am Dienstagabend lud A1 einige seiner Kunden zum gemeinsamen Fußballschauen ins A1 Headquarter in Wien ein. Dort verfolgten sie gemeinsam das Champions League Quali-Spiel FC Red Bull Salzburg gegen Twente Enschede, das auf einer Leinwand live aus der Red Bull Arena in Salzburg übertragen wurde. Abgesehen davon konnte man dort am Montag jedoch auch eine völlig neue Art des Livestreamings erleben: Über 3 VR-Brillen konnte man sich das Spiel auch in Virtual Reality anschauen – und sich damit so sogar in 360 Grad live in der Red Bull Arena in Salzburg umschauen. Möglich machten das 360-Grad-Kameras in der Arena und das Glasfasernetz von A1. Es war die weltweit erste Live-Übertragung eines Sportereignisses auf diese Art.

Mehr Freiheit für den Zuschauer

Auch die futurezone war dort und hat das Spiel live in 360 Grad verfolgen können. Es fühlte sich ungewohnt an: In Wien setzt man sich eine VR-Brille auf und plötzlich steht man im Salzburger Station. Normalerweise geben die TV-Kameras den Ausschnitt vor, den man zu sehen kriegt. Mit der 360-Grad-Sicht über die Brille ist das was ganz anderes: Hier kann man selbst bestimmen, wo man hinschauen will. Abgesehen vom Spielgeschehen gibt es auch rundherum einiges zu sehen - etwa was auf den Zuschauerrängen und am Spielfeldrand passiert.