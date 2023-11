Abgestürztes UFO? Das steckt wirklich hinter den viralen Fotos

Wer dieser Tage in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, könnte über Fotos stolpern, die ein abgestürztes UFO zeigen. Die Bilder sind allerdings nicht vom Dreh eines Science-Fiction-Films, sondern der US Air Force - was dem Ganzen ein neues Level an Glaubwürdigkeit gibt.

Gepostet wurden die Bilder ursprünglich vom Museum der US Air Force mit den Worten "feel free to share" - geradezu eine Einladung an selbsternannte UFO-Jäger*innen und Verschwörungserzähler*innen. Darauf zu sehen ist, wie die US-Soldaten ein Teil in ein Transportflugzeug verladen, das frappierend an eine fliegende Untertasse erinnert. Das täuscht auch gar nicht, denn es handelt sich tatsächlich um eine fliegende Scheibe.

