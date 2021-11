Airbus A340 auf Eis-Landebahn in der Antarktis gelandet

Der Airbus A340 ist eigentlich kein besonders neues Flugzeugmodell, es wird bereits seit 1991 gebaut. An einen Ort hatte es die Maschine aber bis vor kurzem noch nicht geschafft, zur Antarktis. Das hat sich vergangene Woche geändert. Die Charterflug-Airline Hi Fly flog mit einem A340-330 von Kapstadt zum Wolf's Fang Runway, einem privaten Flughafen in der Antarktis. Die 3 Kilometer lange Start- und Landebahn ist dort nicht asphaltiert, stattdessen besteht sie aus Eis und gepresstem Schnee.

Der Kapitän beschreibt die Landung als große Herausforderung - unter anderem aufgrund der Reflexionen durch die Landschaft. Aber auch das Fehlen von ansonsten üblichen Navigationseinrichtungen sowie eines Towers macht die Landung deutlich anspruchsvoller als auf einem normalen Flughafen.