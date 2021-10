Airbus ACJ: Privatjet im Graffiti-Style mit Online-Konfigurator

Das Privatjet-Geschäft von Airbus heißt ACJ = Airbus Corporate Jets. Unter diesen Namen werden Passagiermaschinen in exklusiven Versionen für Wohlhabende angeboten. Der A220 wird so zum TwoTwenty .

Die Haupt-Lounge wird teilweise von Hand vom Künstler bemalt, wodurch jeder TwoTwenty zum Unikat wird. Die Handschrift von Kongo ist auch am Boden des Badezimmers zu sehen, in den Bezügen der Couch und im Schlafzimmer, in dem ein großes Doppelbett steht.