AirPods Pro 3 lassen manchen Nutzern die Ohren bluten

03.10.2025

Bei einigen dürften die AirPods Pro 3 nicht optimal passen. Auf Reddit teilt ein User sogar ein Bild von seinen AirPod Pros 3 mit Blutspuren.

Auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sieht, hat Apple seinen AirPods Pro eine neue Form verpasst. Grund dafür sind neue Sensoren. Zum ersten Mal hat Apple in seine kabellosen Kopfhörer nämlich auch einen Herzfrequenzsensor eingebaut, der eine Form-Anpassung verlangte. Auf Reddit beklagt ein User nun jedoch, dass die neuen AirPods Pro bei ihm zu einer Druckstelle geführt hätten und die Kopfhörer seine Ohren regelrecht blutig gescheuert hätten. ➤ Mehr lesen: AirPods Pro 3 sind unmöglich zu reparieren

User berichten über Reizungen Ob es sich dabei tatsächlich um einen „Designfehler“ handelt, wie der Redditor meint, ist unklar. Vielleicht hat die Person auch nur eine besonders ungünstige Ohrform, die sich mit den neuen AirPods Pro nicht gut verträgt. Allerdings berichten auch andere User, dass sich die Stöpsel bei ihnen anders anfühlen und sie Druck auf den Ohrkanal ausüben. Er ist auch nicht der einzige, der sich über Reizungen beschwert: „Ja, genau dieses Problem ist mir gestern aufgefallen. Bei mir ist noch kein Blut ausgetreten, aber der Sensorteil hat definitiv die Haut abgerieben und eine offene Stelle hinterlassen“, meinte auch ein anderer User auf Reddit. Silicone Tips sind nutzlos Für eine optimale Anpassung hat Apple eigentlich fünf Silikonaufsätze pro Packung beigelegt. Aber unglücklicherweise ist der Herzfrequenzsensor an einer Stelle, die man durch die Silicone Tips nicht anpassen kann – hier haben die Kopfhörer immer die gleiche Dicke. ➤ Mehr lesen: AirPods Pro 3 im Test: Gefährlich gut

Die Herzfrequenzsensoren der AirPods Pro 3 © Apple