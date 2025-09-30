Dieses iPhone-Game steuert ihr mit euren AirPods
Wenn ihr künftig in der U-Bahn oder im Zug eine Person seht, die wie wild ihren Kopf hin und her neigt, könnt ihr vermutlich beruhigt sein. Wenn die Person die weißen AirPods im Ohr hat, handelt es wahrscheinlich nicht um einen besorgniserregenden Vorfall. Vielmehr dürfte auf dem iPhone ein neues Game laufen.
Das Spiel "RidePods" wird nämlich nicht mit den Fingern am Touchscreen, sondern mit den AirPods im Ohr gesteuert. Die Sensoren in den Kopfhörern erkennen dabei die Bewegungen des Kopfes und setzen sie als Steuerung im Videospiel um.
Steuerung mit Kopfbewegungen
Das Gameplay von RidePods ist unkompliziert: Man fährt auf einer Straße mit einem Motorrad mit hoher Geschwindigkeit und muss dabei den anderen Verkehrsteilnehmern ausweichen. Diese Ausweichmanöver in beide Richtungen werden durch die Kopfbewegungen durchgeführt.
Erstklassig umgesetzt
Ich habe das Spiel mit den AirPods Pro 3 ausprobiert und es macht richtig Spaß – zumindest eine Zeit lang. Die Bewegungssensoren sind recht gut kalibriert, sodass man das Motorrad gut mit dem Kopf steuern kann. Allerdings wird RidePods schnell langweilig, weil die Straße einfach immer nur geradeaus geht.
In den Einstellungen ist glücklicherweise übrigens möglich, den Ton auszuschalten. Außerdem kann man dort die Option aktivieren, das Motorrad zu bremsen und zu beschleunigen. Dafür ist es notwendig, den Kopf nach vorne oder hinten zu bewegen.
Auch mit der Hand steuerbar
Wenn man in den AirPods-Einstellungen die "Automatische Ohrerkennung" (Automatic Ear Detection) deaktiviert, kann man die AirPods auch in der Hand halten und mit den entsprechenden Handbewegungen das Motorrad steuern.
RidePods ist gänzlich kostenlos und steht im Apple-App-Store zum Download bereit. Voraussetzung sind AirPods mit Bewegungssensoren. Das sind alle Pro-Modelle, die AirPods Max sowie die AirPods der 3. und 4. Generation.
