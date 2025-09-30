Dieses iPhone-Game steuert ihr mit euren AirPods

Das simple Game macht richtig Spaß, sollte aber vielleicht nicht in der U-Bahn oder im Zug gespielt werden.

Wenn ihr künftig in der U-Bahn oder im Zug eine Person seht, die wie wild ihren Kopf hin und her neigt, könnt ihr vermutlich beruhigt sein. Wenn die Person die weißen AirPods im Ohr hat, handelt es wahrscheinlich nicht um einen besorgniserregenden Vorfall. Vielmehr dürfte auf dem iPhone ein neues Game laufen.

Das Spiel "RidePods" wird nämlich nicht mit den Fingern am Touchscreen, sondern mit den AirPods im Ohr gesteuert. Die Sensoren in den Kopfhörern erkennen dabei die Bewegungen des Kopfes und setzen sie als Steuerung im Videospiel um.

Steuerung mit Kopfbewegungen

Das Gameplay von RidePods ist unkompliziert: Man fährt auf einer Straße mit einem Motorrad mit hoher Geschwindigkeit und muss dabei den anderen Verkehrsteilnehmern ausweichen. Diese Ausweichmanöver in beide Richtungen werden durch die Kopfbewegungen durchgeführt.

