Albanische Gangs überwachten Polizei mit mehr als 500 Kameras

Kriminelle in Albanien haben über 500 illegale Überwachungskameras installiert. Damit wollten sie nicht nur andere Gangs, sondern auch die Polizei ausspionieren, wie sich Beamt*innen in der albanischen Küstenstadt Shkoder überzeugt zeigen. „Die von Einzelpersonen oder kriminellen Gruppen installierten Kameras dienten auch dazu, Informationen über die Bewegung von Polizeikräften zu erhalten“, heißt es in einer Mitteilung.

Zahlreiche Geräte wurden in Shkoder entdeckt – ein Brennpunkt für organisiertes Verbrechen. Rund die Hälfte hingegen war in der Hauptstadt Tirana installiert, meist an Strommasten.

Nach Anschlag entdeckt

Die Kameras wurden nach einem Anschlag in Shkoder am 13. Jänner entdeckt. Mehrere Sprengstoffladungen explodierten in den frühen Morgenstunden am Wohnhaus des dort ansässigen Polizeichefs Pëllumb Shpati. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Ermittlungen wurden die ersten illegalen und ferngesteuerten Kameras gesichtet, wie die albanische Zeitung SOT berichtet.