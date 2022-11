Überwachung am Arbeitsplatz: Was Mitarbeiter dagegen tun können

Betriebe könnten die Daten dazu nutzen, um den Druck auf die Arbeitnehmer*innen zu erhöhen, damit diese ihre Arbeit beschleunigen und um einzelne Gruppen herauszugreifen, sagte der Datenschutzexperte Wolfie Christl bei der Betriebsrät*innen-Konferenz der Gewerkschaft GPA , die am Dienstag in Wien stattfand. Daten würden zusammengeführt und analysiert. Sie sollen Führungskräfte dabei unterstützen, Entscheidungen über Mitarbeiter*innen zu treffen, sagte Christl.

Ein System, bei dem ein Algorithmus ohne menschliche Beteiligung Mitarbeiter*innen entlässt, ist ein Extrembeispiel und in Österreich kaum vorstellbar. Systeme, die Leistungs- und Produktivitätsdaten von Mitarbeiter*innen sammeln, kommen in der Arbeitswelt jedoch auch hierzulande breitflächig zum Einsatz.

Mehr als 300 Mitarbeiter*innen wurden innerhalb eines Jahres im Amazon -Entwicklungszentrum in der US-Stadt Baltimore gekündigt, weil sie ihr Leistungssoll nicht erfüllt haben. Festgestellt wurde dies über Scanner, die die Leistungsdaten der Lagerarbeiter*innen detailliert protokollierten. Das System verschickte nicht nur Verwarnungen an die Mitarbeiter*innen, sondern kündigte diese im Anschluss daran auch gleich selbst .

Breites Spektrum

Das Spektrum reicht von Programmen wie Microsoft 365, das eine Produktivitätsauswertung nach Kritik von Datenschützern entschärfen musste, über Personalverwaltungssyteme, Software zur Ressourcenplanung, bis hin zu Zeiterfassungs-Apps, die durch zusätzliche Funktionen zunehmend den Arbeitsalltag takten.

"Beschäftigte verlieren an Autonomie und werden stark überwacht", sagte Christl, der im vergangenen Jahr in einer umfangreichen Studie untersuchte, wie Mitarbeiter*innen am Arbeitsplatz kontrolliert werden.

Mitbestimmung häufig schwierig

Die Möglichkeiten der Betroffenen, den Einsatz solcher Systeme über Betriebsvereinbarungen zu begrenzen, scheitern häufig an fehlenden Ressourcen und am fehlenden Fachwissen über die Programme.

Die große Anzahl der Anwendungen sei ein Problem, sagte Thomas Gödel, Betriebsratsvorsitzender bei IBM Österreich. In seinem Betrieb gebe es etwa 2.000 Anwendungen. Kenntnisse dazu im Betriebsrat aufzubauen sei schwierig. Dazu komme, dass die Vereinbarungen auch kontrolliert werden müssten.

"Daten werden zum Machtfaktor"

IT und Datenverarbeitung könne die Arbeit erleichtern. Die Frage, sei aber, wer sie gestalte, wer davon profitiere und wer draufzahle, meinte Christl. Ohne Informationen über die Systeme, könnten Mitarbeiter*innen wenig ausrichten.

Betriebsrät*innen bräuchten Schulungen um sich auch gegen komplexe Systeme wehren zu können: "Je mehr Arbeitnehmer*innen darüber wissen, desto besser können sie damit umgehen", sagte der Datenschutzexperte: "Daten werden zum Machtfaktor."